Тимошенко: не наша с вами вина, что поводырь - в коллекциях олигархов

Лидер Всеукраинского объединения “Батьківщина”, премьер-министр Юля ТИМОШЕНКО считает, что надежды Майдана-2004 не оправдались из-за низкой нравственности власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на IX съезде ВО «Батьківщина», который проходит на Майдане Незалежности.

«Не наша с вами вина общая, и не вина страны, что тот лидер, тот поводырь, которого мы избрали, не встал и не защитил страну так, как мы того ожидали, а стал просто одним из объектов в домашних коллекциях наших местных украинских олигархов среди предметов старины и керамических слоников», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно из-за этого страна не смогла двигаться. «Я всегда разделяю слова, которые говорятся со всех трибун с любовью к Украине и настоящие дела, когда с начала 2005 года сдавался газовый сектор Украины, когда опять вернулись к нечестным сделкам с имуществом, и когда опять звучали коррупционные скандалы», - заявила лидер «Батьківщини».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, люди вышли на Майдан в 2004 году, защищая нравственность в обществе и власти. «Думали, что выдвигая лидера, поддерживая его всей страной, всем народом, мы получим самое главное – это нравственность, а получили мы совсем другое – возможно это яркие походы на Говерлу, возможно это даже развитие музейных мемориалов, возможно это вышитые рушники, и все остальное, что дорого нашему сердцу. Но в то же время, если сердце без нравственности это уже не является настоящим патриотизмом. Там где нет нравственности, там нет патриотизма», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.