Екатерина Ющенко провела тест, являются ли украинцы европейцами

Международный благотворительный фонд „Украина 3000" собрал уже 250 млн. грн. из необходимых 600 млн. грн. на „Детскую больницу будущего".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Наблюдательного совета Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Екатерина ЮЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Подводя итоги Всеукраинского телевизионного марафона „Детская больница будущего", Е.ЮЩЕНКО поблагодарила все СМИ, в частности украинские телевизионные каналы, за то, что они помогли сделать проект создания и строительства “Детской больницы будущего” общенациональным. Она также отметила, что Всеукраинский телевизионный марафон „Детская больница будущего" побил много рекордов - по количеству телевизионных каналов, которые его транслировали - 11; по количеству зрителей, которые его смотрели, – 8,5 миллионов; по количеству собранных средств – почти 243 млн. грн, в том числе через мобильный номер 353 – 2,4 млн. грн.

Проект поддержали все мобильные операторы Украины. Так, за период с 1 ноября до 16 декабря граждане Украины перечислили через мобильный номер 353 – 1,5 млн. грн., а во время телемарафона еще 900 тыс. грн. По состоянию на 25 декабря 2006 года через мобильный номер 353 собранно уже 2 млн. 700 тыс. грн., акция по сбору средств через мобильный номер 353 продолжается.

Е.ЮЩЕНКО отметила, что в целом к завершению Всеукраинского телевизионного марафона «Детская, больница будущего» удалось собрать 242 954 000 гривен. Это средства, которые уже были перечислены на счет “Детской больницы будущего” и средства, которые были задекларированы во время четырехчасового телевизионного марафона „Детская больница будущего".

По состоянию на 25 декабря 2006 года сумма задекларированных и собранных средств составляет 250 млн. 228 тыс. грн.

Е.ЮЩЕНКО также отметила, что проект сбора средств только начался, и выразила надежду, что к нему приобщатся многие новые благотворители и на этапе строительства, и на этапе функционирования больницы. «Телемарафон помог нам выполнить еще одну важную миссию - возобновить веру в благотворительность. Я горжусь тем, как граждане Украины отозвались на наш проект. Эта акция свидетельствует, что мы являемся настоящими европейцами», - сказала Е.ЮЩЕНКО.

В свою очередь председатель Правления Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Александр МАКСИМЧУК рассказал, что в следующем году фонд начнет большую компанию по сбору средств на “Детскую больницу будущего” за рубежом. “Мы собрали фантастическую сумму – 250 миллионов, но этого недостаточно, нам нужно еще 350 миллионов”, - сказал он, добавив, что фонд начинает свою работу в США, Германии, Канаде: “у нас есть уже там партнеры, и мы начинаем открытие там своих представительств”.

Руководитель пресс-службы Международного благотворительного фонда «Украина 3000» Марина АНТОНОВА напомнила, что проект «Детская больница будущего» в разном формате поддержали 15 украинских телевизионных каналов. С 1 ноября 2006 года телевизионные каналы Украины показали 3745 рекламных роликов в поддержку проекта „Детская больница будущего" и с анонсом Всеукраинского телевизионного марафона „Детская больница будущего". Все телеканалы транслировали ролики бесплатно. Е.ЮЩЕНКО при этом отметила, что стоимость этих роликов почти 1,5 млн. долларов, и “это вклад телеканалов в нашу акцию”.

А.МАКСИМЧУК рассказал о структуре и планах строительства будущей больницы. По его словам, “Детская больница будущего” рассчитана на 250 коек, будет иметь консультативно-диагностический отдел; радиологический комплекс; пансионат и общежитие для медицинского персонала; хозяйственный комплекс; парковую зону с игровыми площадками и другое.

На пресс-конференции сообщалось, что в феврале 2007 года Фонд планирует объявить открытый конкурс на должность Директора Детской больницы будущего. В апреле 2007 года Фонд планирует выйти на этап утверждения проекта «Детской больницы будущего».