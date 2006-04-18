Омельченко - в отпуске, а там видно будет

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ОМЕЛЬЧЕНКО находится в отпуске.

Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе столичной мэрии.

В Управлении кадровой работы и наград сообщили, что соответствующее распоряжение подготовлено. По их информации, А.ОМЕЛЬЧЕНКО будет находиться в отпуске до 26 или 27 апреля.

Как сообщал УНИАН, А.ОМЕЛЬЧЕНКО 14 апреля после общением с новым мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, который требовал от него безотлагательной передачи печатей и всех дел по руководству городом, отметил в беседе с прессой, что намерен исполнять свои обязанности в должности председателя КГГА до соответствующего указа Президента Украины о назначении новоизбранного мэра на эту должность.

В ночь на 17 апреля замки и таблички на кабинетах на втором этаже мэрии, среди которых, в частности, кабинет А.ОМЕЛЬЧЕНКО и некоторых его заместителей, были заменены. Председателя КГГА вчера в госадминистрации сотрудники не видели.