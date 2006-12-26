Ющенко не едет в Луганск по техническим причинам

Запланированная на сегодня рабочая поездка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Луганскую область перенесена.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь Луганской областной государственной администрации Михаил МАХНО со ссылкой на пресс-службу Президента.

Поездка перенесена по техническим причинам, сообщил М.МАХНО.

По его словам, на сегодняшнее мероприятие с участием Президента в Алчевске было аккредитовано 70 журналистов из Луганска, Алчевска и Донецка.

М.МАХНО также сообщил, что сам узнал о том, что Президент не приедет в Луганскую область, из сообщения из Алчевска, что снимают охрану с объектов, которые должен был посетить Президент.

После этого М.МАХНО, по его словам, позвонил по телефону в пресс-службу Президента и ему сообщили, что визит перенесен по техническим причинам.