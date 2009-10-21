В Европе надеются, что Украина учтет мнение Венецианской комиссии
17:35, 21 октября 2009Политика
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...относительно закона о выборах
В Совете Европы надеются, что Украина учтет мнение Венецианской комиссии по новой редакции закона о выборах Президента Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве генеральный директор Департамента по вопросам демократии и политических прав Секретариата Совета Европы Жан-Луи ЛОРАН.
«Мы надеемся, что Украина учтет это мнение, и это будет способствовать улучшению украинского избирательного законодательства», - сказал Ж.-Л.ЛОРАН.
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