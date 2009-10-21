В Европе надеются, что Украина учтет мнение Венецианской комиссии

В Совете Европы надеются, что Украина учтет мнение Венецианской комиссии по новой редакции закона о выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Киеве генеральный директор Департамента по вопросам демократии и политических прав Секретариата Совета Европы Жан-Луи ЛОРАН.

«Мы надеемся, что Украина учтет это мнение, и это будет способствовать улучшению украинского избирательного законодательства», - сказал Ж.-Л.ЛОРАН.