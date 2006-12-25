Крымчане знают про НАТО все, что им нужно

Крымский республиканский комитет Социал-демократической партии Украины (объединенной) считает некорректными высказывания министра иностранных дел, лидера Народного Руха Украины Бориса ТАРАСЮКА о том, что антинатовские настроения в автономии вызваны малоинформированностью крымчан в вопросах НАТО. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Крымского рескома СДПУ(О), переданном УНИАН.

«Борис ТАРАСЮК во время своего недавнего пребывания в Крыму позволил себе сделать крайне некорректные по отношению к крымчанам высказывания, - отмечают крымские эсдеки. - Фактически Борис ТАРАСЮК считает абсолютное большинство крымчан, выразивших на Всекрымском референдуме свое негативное отношение к НАТО, малообразованными, да еще и антигосударственниками».

Крымский реском СДПУ(О) считает, что глава МИД лишен «элементарного представления об истинном положении дел в Крыму и степени осведомленности населения автономии, в том числе и в международных вопросах». «Крымчане достаточно ясно представляют последствия членства в НАТО для Украины, судьбу промышленности и как сложатся наши отношения с Россией. Представляет это и сам ТАРАСЮК. Не может не представлять. А значит его действия осознанны», - считают в крымской организации СДПУ(О).

«Крымчане, как часть украинского народа, выразили свое мнение на референдуме, имеющем политическое значение, и игнорировать это мнение никому не позволительно. В противном случае это называется узурпацией власти и носит название вполне определенное - антигосударственная политика", - говорится в заявлении Крымского рескома СДПУ(О).

Как сообщал УНИАН, 23 декабря в ходе визита в Крым министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил, что антинатовские настроения крымчан можно объяснить неосведомленностью населения Крыма в вопросах, касающихся Альянса, а также агрессивной антинатовской кампанией политических сил, финансируемых из-за границы. По словам Б.ТАРАСЮКА, в Крыму чрезвычайно активно действуют «антигосударственные силы», которые проводят свою кампанию «на волне антинато».