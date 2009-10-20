Тернопольский "Единый Центр" заявляет о поддержке Ющенко

Тернопольская областная организация партии “Единый Центр” заявляет о поддержке кандидатуры Виктора ЮЩЕНКО на президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня председатель Тернопольской областной организации партии “Единый Центр” Сергей ТАРАШЕВСКИЙ во время Форума общественности Тернопольской области.

С.ТАРАШЕВСКИЙ сообщил, что областная организация “ЕЦ” поддерживает выдвижение кандидатуры В.ЮЩЕНКО. “Он должен представить на рассмотрение общественности свою программу, а общество даст свою оценку”, - добавил он.

С.ТАРАШЕВСКИЙ также озвучил заслуги и недостатки, которые видят представители “ЕЦ” в роботе В.ЮЩЕНКО как Президента, а также отметил, что члены партии “категорически негативно относятся к заявлениям, призывающим всех кандидатов отказаться от участия в президентских выборах в пользу одного из кандидатов”. “Нельзя лишать украинский народ права выбора, особенно на высшую государственную должность”, - сказал С.ТАРАШЕВСКИЙ.

Итогом работы Форума стало обращение к В.ЮЩЕНКО с призывом выдвинуть свою кандидатуру для участия в нынешней президентской избирательной кампании. Участники Форума также обратились ко всем национально-патриотическим силам с призывом объединиться вокруг кандидатуры В.ЮЩЕНКО, чтобы идти на выборы единой командой.

“Призываем народ Украины не поддаваться красивым лозунгам, а поддержать действующего главу государства, который делом доказал свою способность выполнять задачи, поставленные перед ним обществом и историей. С Виктором ЮЩЕНКО Украина имеет шанс стать действительно европейским государством, утвердить достигнутые демократические ценности, сохранить единство и соборность”, – говорится в резолюции Форума.