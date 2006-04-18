Известно, кто пытался убить Корбана

Прокуратура установила заказчика покушения на убийство днепропетровского предпринимателя, председателя Наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании „Славутич-капитал” Геннадия КОРБАНА, произошедшего вечером 19 марта в центре Днепропетровска. Об этом сегодня сообщил журналистам прокурор Днепропетровской области Владимир ШУБА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, заказчиком покушения является гражданин России, сейчас он находится в Москве „Данное преступление раскрыто, ”- сказал прокурор.

В.ШУБА подчеркнул, что правоохранительными органами установлен и задержан киллер, который выпустил по автомобилю Г.КОРБАНА автоматную очередь. Также установлено место проживания исполнителя покушения, оружие, и полностью воспроизведены обстоятельства совершения преступления. По словам прокурора, в результате проведения следственных действий установлены дополнительные обстоятельства, которые даже не были известны заместителю министра внутренних дел Украины Владимиру ЕВДОКИМОВУ, информировавшему 10 апреля журналистов о ходе расследования уголовного дела в отношении покушения на Г.КОРБАНА.

В.ШУБА отметил, что после того, как заказчик покушения на убийство будет доставлен в Днепропетровск, будет проведена совместная пресс-конференция с руководителями прокуратуры, управления МВД и СБУ области.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 марта в центре Днепропетровска было совершено покушение на председателя Наблюдательного совета депозитарно-фондовой компании «Славутич-Капитал», который в то время было кандидатом в депутаты Днепропетровского областного совета, Г.КОРБАНА. Около 22.00 неизвестный обстрелял автомобиль «Мерседес», в котором находились Г.КОРБАН и его охранник. По данным свидетелей, неизвестный осуществил несколько автоматических очередей по автомобилю с крыши дома, расположенного во дворе указанного дома.

Г.КОРБАН в результате обстрела не пострадал, его охранник получил несколько ранений.

По факту покушения на убийство Г.КОРБАНА прокуратурой Жовтневого района Днепропетровское возбуждено уголовное дело по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

6 апреля в Киеве, в поезде «Киев-Луганск», в результате совместной операции сотрудниками МВД и СБУ был задержан уроженец Чечни, который подозревается в покушении на Г.КОРБАНА.