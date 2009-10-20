Березовский: следы отравления Ющенко «ведут к товарищу Путину»

Опальный российский бизнесмен Борис БЕРЕЗОВСКИЙ заявляет, что следы отравления в 2004 году кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО «ведут в Кремль к товарищу ПУТИНУ» (в то время – Президенту РФ – УНИАН). Об этом Б.БЕРЕЗОВСКИЙ заявил в интервью газете «Сегодня» от 20 октября с. г.

По словам бизнесмена, В.ЮЩЕНКО «не может защитить» себя в истории с отравлением: «Понимаете, поскольку Украина еще неправовое государство, то все зависит от политической воли, в том числе и от политической воли Президента ЮЩЕНКО. К сожалению, то, что он показывает в течение своего президентства, демонстрирует, что такой воли у него недостаточно. Тут история и с Гонгадзе, когда бывший генерал ПУКАЧ назвал имена и КУЧМЫ, и ЛИТВИНА (я не хочу их обвинять), но расследование так и не проведено до конца. И история с его отравлением». По словам Б.БЕРЕЗОВСКОГО, «если он себя не может защитить в этой истории, то как же он может защитить других. Ведь совершенно очевидно — и тому есть масса фактов, что следы преступления ведут в Кремль к товарищу ПУТИНУ. А ЮЩЕНКО не в состоянии довести эту историю до конца. Ему говорят, что он чуть ли не сам себя отравил или БЕРЕЗОВСКИЙ, а он, имея массу фактов… Я и сам давал показания украинской прокуратуре и из их вопросов понял, что они далеко продвинулись в расследовании».

При этом Б.БЕРЕЗОВСКИЙ считает, что «это дело искусственно тормозится наверху. Может, у ЮЩЕНКО есть какие-то обязательства перед людьми, которые держат его на коротком поводке?».