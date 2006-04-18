Турчинова хотели забрать из больницы в тюрьму

Руководитель штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ находится на лечении в госпитале Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что в связи с напряженной работой во время выборов А.ТУРЧИНОВ «достаточно сильно болеет».

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что были выписаны ордера на арест А.ТУРЧИНОВА и Андрея КОЖЕМЯКИНА (экс-заместитель председателя СБУ – УНИАН). По ее словам, А.ТУРЧИНОВА, как и во времена бывшего Президента Леонида КУЧМЫ, пытались «забрать из госпиталя СБУ».

Она заявила, что БЮТ «даже пальцем не позволит притронуться» к А.ТУРЧИНОВУ и А.КОЖЕМЯКИНУ. “Силовые структуры не должны трогать ни А.ТУРЧИНОВА, ни А.КОЖЕМЯКИНА, поскольку они просто не осознают последствий», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что все обвинения и попытки арестовать их делаются при участии Петра ПОРОШЕНКО и Николая МАРТЫНЕНКО (членов блока «Наша Украина»).

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила о возбуждении уголовного дела в отношении А.ТУРЧИНОВА и А.КОЖЕМЯКИНА.

"ПОРОШЕНКО, который непосредственно связан с ШОКИНЫМ и МАРТЫНЕНКО, непосредственно связным с ДРИЖЧАНЫМ, возбудили уголовное дело против ТУРЧИНОВА и КОЖЕМЯКИНА за непонятное прослушивание неизвестно кого", заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Они вчетвером и выписали ордер на арест этих порядочных, честных людей", добавила она.

По ее словам, это делается для того, чтобы "вывести ТИМОШЕНКО из равновесия во время переговоров о создании коалиции демократических сил".

На вопрос журналистов, что будет делать БЮТ, если А.ТУРЧИНОВА арестуют, Ю.ТИМОШЕНКО ответила: "Я думаю, 129 народных депутатов и 6 млн. избирателей, которые за нас голосовали, сметут с лица земли то СИЗО, где его будут содержать".