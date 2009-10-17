Томенко говорит, что ВР обязана ликвидировать одну "ненормальность"

Верховная Рада обязана на следующей пленарной неделе ликвидировать депутатскую неприкосновенность как явление.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, находясь в городе Каховка Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, он принял участие в праздновании 55-летия создания первого управления водного хозяйства и мелиорации в Херсонской области.

В своем поздравительном слове Н.ТОМЕНКО отметил, что «Херсон является столицей украинского водного хозяйства и мелиорации, и это практически единственная отрасль, которая в условиях кризиса демонстрирует стабильную и эффективную работу». Н.ТОМЕНКО наградил лучших работников отрасли от имени премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

По завершении торжественного заседания, отвечая на вопросы журналистов о работе Верховной Рады Украины на следующей неделе, Н.ТОМЕНКО сказал, что «на протяжении следующей пленарной недели мы обязаны решить вопрос о ликвидации такой ненормальности, как неприкосновенность». По его словам, речь идет не только о депутатской неприкосновенности, но и о неприкосновенности судей и Президента Украины в том числе.

Н.ТОМЕНКО напомнил, что был одним из инициаторов ликвидации неприкосновенности депутатов местных советов и отметил: «Наша команда сделает все, чтоб на этой неделе принять решения, которые дали бы возможность ликвидировать депутатскую неприкосновенность в Украине как явление».