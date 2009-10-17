Эксперты: началась цепная реакция грязной избирательной кампании

Председатель правления Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир ФЕСЕНКО прогнозирует, что взаимные обвинения политических сил в ходе избирательной кампании будут продолжаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ФЕСЕНКО сказал на заседании клуба политологов на тему: “Старт избирательной кампании: повестка дня выборов и общественные ожидания”.

По его словам, начинается “цепная реакция грязной избирательной кампании». “Мало того, что нет ни одной недели без скандалов, так теперь острота, градус скандалов повышается. Сейчас под ударом очередного скандала оказался БЮТ, но, я вас уверяю, что ответный удар не заставит себя ждать. Степень чернушности, грязи будет только нарастать, это неизбежно”, - сказал политолог.

Он также не исключил, что “перегруженность” избирателей рекламной кампанией кандидатов в Президенты может привести к снижению явки на выборах.

“Перегруженность рекламой, которая будет увеличиваться по мере приближения к дате выборов, может дать эффект, который сработал на “киевских выборах”, когда число неопределившихся к концу кампании выросло, что привело к резкому снижению явки избирателей”, - сказал В.ФЕСЕНКО.

Кроме того, по его мнению, могут “сработать праздники, когда на Новый год люди захотят уединиться в приватной обстановке, а тут их грузят выборами, и кандидаты незваными гостями лезут за праздничный стол”.

В свою очередь директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ выразил мнение, что избиратели при голосовании за того или иного кандидата в ходе нынешних президентских выборов будут руководствоваться личным отношением к кандидатам.

“Мотивация выбора людей, которые решат, кто же станет Президентом, в значительной степени, может даже на 90%, определяется личным отношением к кандидату и не определяется ни экономическим самочувствием, ни падением валюты, ни проблемами отношений с Россией. Очень много будет зависеть от деталей психологического поведения этих героев в последний период кампании”, - сказал он. Политолог также считает, что люди будут голосовать за того кандидата, кто “менее опасен” для них.

Он считает, что фраза, сказанная лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ одному из журналистов: “Не болтай”, негативно сказывается на его имидже как претендента в кандидаты в Президенты, также как и высказывание Юлии ТИМОШЕНКО о том, что “я приду и со всеми разберусь”. “Команды кандидатов должны понимать, что главное внушить людям, что с ними не собираются разбираться, и болтать можно будет”, - добавил он.