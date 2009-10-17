На этих выборах и Вашингтон, и Брюссель, и Москва будут сдержаннее

Директор Центра социальных исследований “София” Андрей ЕРМОЛАЕВ прогнозирует, что внешнее влияние в ходе нынешних президентских выборов будет меньше, чем на предыдущих выборах Президента в 2004 году.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом А.ЕРМОЛАЕВ сказал на заседании клуба политологов на тему: “Старт избирательной кампании: повестка дня выборов и общественные ожидания”.

“На мой взгляд, существенно ниже будет влияние внешнего фактора, чем в 2004 году”, - сказал эксперт.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, Украина разочаровала Запад и выглядит “контраверсийно, крайне противоречиво” для Востока.

“Даже если влиять, то на кого и ради чего? Потому с нами говорят языком требований, языком принципов, но перестали заигрывать с отдельно взятыми политиками и политическими силами”, - добавил политолог.

В тоже время А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что предпочтения будут и у Вашингтона, и у Брюсселя, и у Москвы, но «они будут вести себя аккуратнее и сдержаннее».

Политолог считает, что нынешняя избирательная кампания “откровенно хаотичная, скандальная и в какой-то степени провокационная в плане спекуляции общественными настроениями”.

По его мнению, на фоне плохого социально-экономического положения, моральной дискредитации и деградации политики и власти особое значение будут иметь “личные характеристики и образы кандидатов» и тех, кто будет олицетворять их команды.

“Если в 1999 году было явное противопоставление прошлого и будущего - коммунистов против КУЧМЫ, в 2004 году была попытка противопоставить критичное настоящее с идеолизированным будущим, то в 2010 году, учитывая ничтожность настоящего и растоптанное прошлое, кандидатам ничего не остается, как конкурировать за разные образы будущего”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.