Фельдман знает, где основной антикризисный капитал Украины

Народный депутат, учредитель Международного благотворительного фонда своего имени Александр ФЕЛЬДМАН убежден, что именно в сфере благотворительности сегодня сосредоточен основной антикризисный капитал Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ФЕЛЬДМАН заявил на открытии 1-й международной конференции «Благотворительность: альтруизм или разумный эгоизм», которая проходит в Киеве. Конференция организована деловым журналом «Эксперт» в партнерстве с МБФ «Фонд Александра Фельдмана».

«На мой взгляд, нынешний период экономического кризиса и высоких политических ожиданий накануне президентских выборов является наилучшим временем для осмысления существующих проблем и разработки проектов будущих государственных решений», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Он убежден, что «именно в поле благотворительной деятельности сегодня сосредоточен основной антикризисный капитал Украины».

По словам народного депутата, это, в первую очередь, молодые активные люди, желающие изменить жизнь своей страны; эффективные менеджеры, которые, кроме карьерных мотивов, ощущают еще и собственную общественную миссию; талантливые ученые и смелые мыслители, которым государство не может уделить надлежащее внимание и уважение; идеи и ресурсы, до которых нет дела политическим партиям и бизнесу с коротким горизонтом планирования.

«Мы не можем решить одним махом все существующие проблемы. У нас не хватит средств, чтобы заменить собой государство. Но это не значит, что мы должны упустить уникальный шанс на разработку проектов реформ в благотворительной сфере и на включение благотворительности в новый контекст послевыборного и послекризисного переустройства Украины», - подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.