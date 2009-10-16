Порошенко собрался в Москву

23 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО планирует осуществить официальный однодневный визит в Москву.

Об этом УНИАН сообщил один из украинских дипломатов.

«П.ПОРОШЕНКО планирует провести переговоры со своим российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ. Это будет первый визит украинского министра иностранных дел с 2007 года», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 9 октября назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел.

15 октября на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО заявил, что российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на полномасштабное сотрудничество и преемственность в отношениях с П.ПОРОШЕНКО.

6-7 октября и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и С.ЛАВРОВ во время встречи в Харькове обсудили весь комплекс украинско-российских отношений, в том числе проблемы пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.