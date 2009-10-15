Интеллигенция Сумской области призывает поддержать Тимошенко

Представители интеллигенции Сумской области призвали все демократические политические силы поддержать на президентских выборах единственную кандидатуру, способную объединить общество и обеспечить стабильное демократическое развитие Украины – премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было принято сегодня на Форуме сумской интеллигенции, который проходил в областной филармонии.

В форуме приняли участие около 400 представителей просветительской, научной, технической, сельской интеллигенции, известных в регионе врачей, предпринимателей, студенчества.

Участники форума убеждены, что на нынешнем этапе развития государства Украине нужен лидер, способный объединить народ вокруг общей цели, навести порядок в стране и мобилизовать власть на преодоление кризисных явлений, возрождение экономического могущества и на успешное развитие страны.

«Сегодня мы, как и много веков назад, стоим перед выбором: избрать поступательное развитие, внедрение европейских ценностей или остаться тупиковой ветвью современной цивилизации, - говорится в принятом участниками форуму обращении к политическим силам. - Политическая палитра Украины является достаточно пестрой и расслоенной. Впрочем, невзирая на некоторые имеющиеся разногласия партийных платформ, демократические силы сходятся в одном – они хотят мира, покоя, благополучия родной земле и людям, которые живут на ней. Достичь этого можно только объединившись вокруг общего лидера, которому народ доверит судьбу государства».

Участники собрания призвали поддержать на ближайших выборах единую кандидатуру на пост Президента Украины от демократических сил – Ю.ТИМОШЕНКО. Представители интеллигенции Сумской области убеждены, что такое решение обеспечит стабильность и спокойствие в государстве, станет гарантией его поступательного движения на пути к процветанию и демократии.