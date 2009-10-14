Луценко: ...и вдруг дети вспомнили о преступлении трехлетней давности

Следствие получило показания о том, что к делу о развращении детей в Крыму причастны народные депутаты.

Об этом заявил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО в эфире “5 канала”.

"Буквально только что мы получили показания матери и одного пострадавшего ребенка, что к этому делу причастны народные депутаты", - сказал он.

В то же время министр отметил, что у него вызывает определенные сомнения эта история. “Мы 7 месяцев расследовали дело и имеем одного арестованного и еще трех человек, которые, вероятно, причастны к этому, но за 7 месяцев мы ни разу не слышали ни от кого заявлений о причастности депутатов", - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

"И вот на 7-м месяце дети вспоминают о событиях трехлетней давности, которые с ними якобы делали депутаты", - добавил он.

Глава МВД отметил, что эти заявления были приняты.

"Меня очень беспокоит, что это дело трехлетней давности возникает прямо в начале политического сезона. Министерство постарается, несмотря ни на что, вести его (дело) объективно", - заявил Ю.ЛУЦЕНКО, приводит его слова “Украинская правда”.

"Я очень просил бы политиков и журналистов пользоваться для анализа исключительно официальной информацией от следователей, а не домыслами депутатов, которые об этом ничего не знают, а ищут свою выгоду", - отметил министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не имеет права называть фамилии этих депутатов, поскольку они не являются подозреваемыми, и их вину еще нужно доказать.

"Маленькие дети, под, вероятно, внешним влиянием, могут ошибиться. Могут просто ошибиться в силу того, что прошло три года. Поэтому в таких делах закон велит найти другие доказательства", - заявил он.