Путин рассказал, от чего он в жизни получает кайф

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что справляется со своей работой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал в интервью китайским СМИ.

В.ПУТИН напомнил, что когда был он Президентом России, был сформулирован план развития России до 2020 года. «Я принимал самое активное участие в выработке этого стратегического плана развития, а теперь, работая председателем правительства Российской Федерации - это главный исполнительный орган в России - у меня есть уникальная возможность заняться тем, чтобы на практике этот план осуществлять, приводить его в действие. Я этим очень доволен», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, этот план включает вопросы экономического развития России, социальную сферу, здравоохранение, пенсионную систему и развитие инфраструктуры.

Он добавил, что самое острое направление работы российского правительства - преодоление этих кризисных явлений. «И это, конечно, такой очень большой вызов. Задачи - очень масштабные, острые. Я, в принципе, люблю заниматься делами и такого масштаба, и такой остроты. Это всегда вызывает определенный драйв», - сказал В.ПУТИН.

«Так что я вполне удовлетворен и своим положением, и тем практическим наполнением своей работы, которой я сейчас занимаюсь. В целом удается справляться и со стоящими перед нами задачами. Это тоже не может не вызывать удовлетворения, хотя, конечно, как и любой, мне кажется, здравый человек, каждый из нас всегда испытывает чувство того, что можно сделать еще больше и еще лучше», - подчеркнул российский премьер.

Кроме того, В.ПУТИН сообщил, что у него мало свободного времени, и добавил, что даже свободное время старается использовать таким образом, чтобы повысить свои возможности при решении вопросов, связанных с непосредственной профессиональной деятельностью.

«Все-таки человек проявляется прежде всего в своей профессиональной деятельности. Есть, конечно, какой-то базис, который позволяет эффективно работать. Прежде всего, нужно заниматься здоровьем и спортом, что я и стараюсь делать каждый день. Нужно не забывать, кое-что освежать или расширять свое знание в общегуманитарных сферах - это литература, музыка, что я тоже стараюсь не забывать. Особенно люблю историю. Я люблю поездить по стране», - сказал В.ПУТИН.