Тигипко: регионы превратились в вечных просителей, и это устраивает Кабмин

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО отмечает, что местная власть должна получить от центра не только обязательство финансировать льготников, но и средства на это.

Об этом говорится в комментарии С.ТИГИПКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

«Верховная Рада раздает направо и налево неподкрепленные ресурсами льготы, правительство забирает львиную долю доходов в центральный бюджет, а местная власть остается один на один с нерешенными проблемами и озверевшими людьми», - констатировал С.ТИГИПКО, комментируя забастовку водителей троллейбусов и трамваев, которая уже четвертый день продолжается в Харькове.

«В результате такой политики региональные власти оказываются в положении вечных просителей, их лишают возможности эффективно руководить территорией. Но именно такая ситуация полностью устраивает правительство, и поэтому абсолютно очевидные хозяйственные решения не принимаются», - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, работники предприятия «Горэлектротранс» в Харькове почти полгода не получают зарплату, поскольку из государственного бюджета в местный не перечислено 100 млн. грн., которыми должна компенсироваться перевозка льготных категорий пассажиров.