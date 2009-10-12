Тигипко: симптоматично, что Ющенко не запрещает англоязычные вывески

Претендент на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО предлагает предоставить местным общинам право самостоятельно определять, какие языки, кроме украинского, должны использоваться на этой территории для общения с органами власти.

Об этом идет речь в комментарии С.ТИГИПКО, переданном УНИАН его пресс-службой.

В частности, он назвал «последними глупостями уходящей власти» кампанию по уничтожению в Запорожье вывесок на русском языке накануне приезда в город Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. Таким было требование главы государства, которое он выразил во время предыдущего визита в Запорожье в сентябре, отметил С.ТИГИПКО.

«Только слабые политики пытаются перед выборами поднять рейтинг, спекулируя на языковом вопросе. Над Украиной нависла угроза и политического, и экономического банкротства, а Президент последовательно эксплуатирует языковой вопрос – один из немногих, что разъединяют нацию», – заявил С.ТИГИПКО. И добавил, что, например, Бараку ОБАМЕ не пришло бы в голову объявлять войну многочисленным вывескам на русском языке в Нью-Йорке и многих других городах Америки.

С.ТИГИПКО предлагает предоставить местным общинам право самостоятельно определять, какие языки, кроме украинского, должны использоваться на этой территории для общения с органами власти, рекламы и т.д. Он считает, что такая возможность снимет языковой вопрос с повестки дня и лишит политиков шанса базировать карьеру на опасных для страны темах. «Очень симптоматично, что Президент ни разу не пытался запретить многочисленные англоязычные вывески и рекламу в Киеве. В.ЮЩЕНКО сознательно эксплуатирует антироссийскую тематику, но я не думаю, что такие действия помогут ему добиться благосклонности избирателей», – заметил политик.