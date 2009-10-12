Ющенко не намерен срывать президентские выборы, но...

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не намерен срывать президентские выборы. На этом акцентировала заместитель председателя Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК в эфире “5-го канала” в воскресенье.

"Хотела бы отбросить окончательно все спекуляции, которые сейчас ведутся, что именно Президент, обращаясь в Конституционный Суд, отстрачивает избирательный процесс, хочет сорвать избирательный процесс. Это полная бессмыслица", - сказала М.СТАВНИЙЧУК.

Она также отметила, что сейчас в КС также находятся представления депутатов, которые подлежат обжалованию отдельным положениям новой редакции закона о выборах Президента.

В то же время, по ее словам, КС не имеет оснований для признания закона неконституционным в целом, и Президент не просил КС это сделать.

"Это уже является свидетельством того, что никто не пытается сорвать. Но простите, выборы честные, конкурентные, прозрачны. В случае злоупотреблений, фальсификаций или других нарушений должно быть защищено право граждан обратиться в суд. Президент будет стоять на этих позициях", - заверила заместитель председателя Секретариата.