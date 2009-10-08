Назван первый номинант на антипремию «Будяк року-2009»

Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали стала первым номинантом на правозащитную антипремию «Будяк року-2009» в номинации «За действия по подавлению свободы выражения взглядов».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Украинского Хельсинского союза по правам человека Марина ГОВОРУХИНА.

По ее словам, в заявке, которую получили правозащитники, речь идет о том, что комиссия осуществляет систематические действия, направленные на ограничение свободы выражения взглядов, которые воплощены в прямом или опосредованном запрете «к распространению многих видов продукции (в основном фильмов, телепрограмм, книг и тому подобное)», - отметила она.

Согласно информации М.ГОВОРУХИНОЙ, заявитель также убежден, что предварительный контроль за выходом информации и продукции является очевидной цензурой: "В частности, комиссия запретила показ фильма «Бруно», поскольку, по их мнению, он «относится к продукции порнографического характера». Никакой аргументации приведено не было».

Справка УНИАН. Антипремия «Будяк року» - украинская ежегодная антипремия за самое грубое нарушение прав человека, введенная Украинским Хельсинским Союзом по правам человека. Цель антипремии – привлечь внимание общественности к грубым нарушениям прав человека, которые произошли в государстве в течение года, и стимулировать общественную дискуссию по поводу опасных для прав человека тенденций в отечественной правовой системе. Лауреатов «Будяка року» правозащитники объявляют ежегодно в Международный день защиты прав человека 10 декабря.