Ющенко: мотивы отставки начальника Генштаба - «непростые»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассматривает вопрос отставки начальника Генерального штаба Вооруженных Сил страны Сергея КИРИЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму после завершения тактических учений.

«Для меня тяжело принимать это решение (об отставке С.КИРИЧЕНКО). Я рассматриваю сейчас этот вопрос», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что понимает мотивы, побудившие С.КИРИЧЕНКО написать рапорт об отставке с должности главы Генштаба ВСУ.

«Я эти мотивы принимаю, эти мотивы непростые», - сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО назвал С.КИРИЧЕНКО «высоким военным профессионалом», который сделал очень много для вооруженных сил страны.

«С его приходом на должность главы Генштаба мы завершили новую доктрину, сформировали новую стратегию, - сказал Президент. - Мне очень жаль терять такого офицера».

Как напомнил журналистам руководитель пресс-службы Генштаба, С.КИРИЧЕНКО 5 октября подал рапорт и. о. министра обороны страны об увольнении с должности главы Генштаба в связи с ухудшением состояния здоровья.