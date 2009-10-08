Тимошенко просит Украину игнорировать «агрессивного» главу Газпрома

В 2010 году Украина намерена закупать у России столько газа, сколько ей будет необходимо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя заявление председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА о том, что в следующем году российская компания не планирует сокращать объем поставки газа в Украину.

«По контрактам у Украины есть право заказывать объем (газа – УНИАН) тот, который необходим ей. Кроме того, в соглашении между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» предусмотрено право отклонения на 20% или в сторону увеличения потребления, или в сторону его уменьшения. Поэтому я хочу, чтобы вы абсолютно не реагировали ни на какие агрессивные заявления», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы закажем на следующий год ровно такой объем природного газа, чтобы полностью удовлетворить Украину, не заказать лишнего, и это будет значительно меньше, чем в прошлые годы, потому что мы сокращаем потребление природного газа и переходим на электроэнергию, уголь и возобновляемые источники энергии», – сказала премьер-министр.

При этом глава правительства подчеркнула, что на сегодняшний день Украине удается находить для расчета за газ ресурс внутри страны, хотя это очень сложно, учитывая, что оплата за внутреннее потребление газа НАК «Нафтогаз Украины» поступает очень слабо.

Как сообщали СМИ, 6 сентября т.г. председатель правления ОАО «Газпрома» А.МИЛЛЕР на Мировом газовом конгрессе в столице Аргентины Буэнос-Айресе заявил, что «Газпром» не будет снижать объем поставок газа в Украину в 2010 году.

«Украина пускай выполняет контрактные обязательства. Вот что написано в контракте – так и будет», – сказал он, добавив, что «Украина может и должна платить за газ в полном объеме – у нее есть деньги».

Также А.МИЛЛЕР заявил, что «Газпром» не намерен пересматривать условия контракта. По его словам, у страны значительные золотовалютные резервы, кроме того, Украина получила кредиты МВФ, которые были выданы с учетом потребностей по закупке российского газа.

Как сообщал УНИАН, 20 августа, выступая на собрании Всемирного конгресса украинцев во Львове, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в 2010 году Украина закупит 25 млрд. кубометров российского газа. «Мы радикально сокращаем потребление природного газа, замещаем его всем, чем возможно. Если в 2007-м мы брали 52 млрд. кубометров газа, в этом году берем 33 млрд. кубометров российского газа, а в следующем году мы возьмем 25 млрд. кубометров», – сказала премьер.

28 августа Ю.ТИМОШЕНКО заявила на брифинге в Луганской области, что Украина ведет переговоры с Российской Федерацией о сокращении объемов закупки газа в 2010 году «Нафтогазом Украины» у «Газпрома» до 27 млрд. кубометров.

1 сентября на встрече в Польше Ю.ТИМОШЕНКО и российский премьер Владимир ПУТИН договорились о том, что объемы закупки газа Украиной в 2010 году будут определяться с учетом влияния кризиса на экономику.

11 сентября НАК «Нафтогаз Украины» официально обратился к ОАО «Газпром» с предложением сократить объем импорта природного газа в 2010 году с 52 млрд. до 33,75 млрд. куб. м.