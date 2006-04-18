Ехануров не хочет отпускать Януковича в оппозицию

Премьер-министр Украины Юрий ЄХАНУРОВ выступает за проведение переговоров со всеми конструктивными силами по созданию широкой коалиции. Об этом он заявил вчера в эфире телеканала “1+1”.

“Переговоры должны вестись со всеми конструктивными силами, нужно писать программу действий и стараться, чтобы ее подписали как можно больше депутатов”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ и добавил, что он выступает за создание широкой коалиции.

Он считает, что программа действий должна быть подписана тремя или четырьмя фракциями.

По поводу шестого пункта Протокола относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что “не везет шестому пункту”. Он также напомнил, что есть три варианта меморандума, и “Наша Украина” не понимает, о каком из них идет речь (в шестом пункте протокола содержится ссылка на меморандум о коалиции демократических сил – УНИАН).

Относительно кандидатуры премьер-министра Ю.ЄХАНУРОВ отметил: “Мы против раздачи должностей. Мы за формирование принципов, как будет работать эта коалиция, что получат люди в результате ее действий”. По его словам “Наша Украина” стремится расписать действия власти, а также законы, которые нужно принять.

Касаясь того, выступает ли он лично против премьерства лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: “Пусть она покажет программу... нам нужно будет когда-то тоже идти на выборы, нам нужно будет людям в глаза смотреть, мы должны знать, под чем мы подписываемся... что нас ожидает впереди – снова конфронтация?”

Как сообщал УНИАН, 13 апреля блок «Наша Украина», Блок Юлии Тимошенко и Социалистическая партия Украины подписали Протокол относительно процедуры формирования Коалиции демократических сил.

Данный документ предусматривает, что проект Соглашения о Коалиции демократических сил будет подготовлен рабочей группой из представителей политических сил - участников коалиции и будет парафирован в первый день работы Верховной Рады Украины нового созыва, но не раньше принесения присяги народными депутатами Украины и формирования фракций.

Последний, 6-й, пункт протокола гласит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проект меморандума о коалиции демократических сил". Меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила, которая набирает наибольшее количество голосов.

14 апреля председатель совета блока “Наша Украина” Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ сообщил, что президиум совета партии «Народный Союз Наша Украина» выступила за исключение шестого пункта Протокола. В то же время представители политических партий, входящих в блок “Наша Украина”, должны ко вторнику, 18 апреля, вынести решения своих руководящих органов относительно внесенных изменений в Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил.