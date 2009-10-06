Яценюк предлагает Раде разобраться с крымской землей

Народный депутат, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК инициировал проведение 2 декабря этого года парламентских слушаний на тему «Обеспечение соблюдения земельного законодательства в АР Крым: современное состояние и меры противодействия рейдерству».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта перемен», целью проведения парламентских слушаний является всестороннее обсуждение проблем, связанных с незаконным получением, использованием и отчуждением земельных участков в АР Крым, согласование предложений о внедрении действенных средств решения этих проблем.

В пояснительной записке к проекту постановления Верховной Рады Украины «О проведении парламентских слушаний на тему: «Обеспечение соблюдения земельного законодательства в АР Крым: современное состояние и меры противодействия рейдерству» А.ЯЦЕНЮК отмечает, что актуальность темы слушаний обусловлена реалиями настоящего. «Вопрос земельных конфликтов в Украине каждый год приобретает все больший резонанс, потому что указанные конфликты из правовой плоскости переходят в сферу силового противоборства сторон, где прав тот, у кого больше властных, денежных и других неправовых преимуществ. Наиболее острыми и болезненными являются земельные конфликты, возникающие на территории АР Крым», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По мнению народного депутата, это связано с несколькими факторами. «Цены на земельные участки в АР Крым одни из самых высоких и стабильных в Украине, что привлекает различных субъектов, стремящихся получить указанные участки, в частности, и незаконным способом, с целью удовлетворения личных корыстных нужд. Например, на территории Большой Ялты (Ливадия, Гурзуф, Гаспра), в Приморском парке в Ялте, на Поликуровском холме за сотку земли под коммерческую недвижимость предлагают несколько десятков тысяч долларов. И такие цены на земельные участки существуют в стране во время финансово-экономического кризиса», - отмечается в пояснительной записке.

По его мнению, уровень деградации системы власти в Украине достиг своего апогея, что связано с масштабной коррупцией в органах государственной власти, правоохранительных органах и судах. В такой ситуации о правах рядового владельца или арендатора земельного участка (гражданина, крестьянина, садовника) власть не думает. Народный депутат отмечает, что целью власть предержащих является не служение государству и народу Украины, а удовлетворение личных интересов.

А.ЯЦЕНЮК считает, что особенность коррупции во властных структурах и органах местного самоуправления в АР Крым заключается в том, что некоторые должностные лица автономии причастны к организованным преступным группировкам, в частности, «Башмаки» и «Сейлем», а судебная власть автономии выполняет функции «работника» у высокопоставленных должностных лиц.

Народный депутат отметил, что на территории АР Крым проживает большое количество депортированных граждан, вернувшихся на историческую родину. При этом реестр таких граждан и законодательные акты, которые бы определяли их права и обязанности в отношениях с органами власти и местного самоуправления отсутствуют. В итоге депортированные лица и их потомки, вернувшиеся в АР Крым, занимаются самозахватами земель, обосновывая это тем, что государство должно обеспечить каждого из них земельным участком. Пользуясь этим, отмечает А.ЯЦЕНЮК, некоторые политические силы спекулируют на национальных вопросах в собственных интересах, что приводит к общественным акциям протеста, блокированию транспортных коммуникаций и органов государственной власти, а также массовым беспорядкам.

Наконец, отмечает лидер «Фронта перемен», в Украине земельные участки сельскохозяйственного назначения, большое количество которых находится на территории АР Крым, юридически не являются товаром в связи с продлением в соответствии с законом Украины от 19 декабря 2006 года № 490 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины о запрещении продажи земель сельскохозяйственного назначения до принятия соответствующих законодательных актов» действия моратория на их продажу. Вместе с тем, пробелы в земельном законодательстве Украины позволяют продавать паевые сертификаты на землю. В итоге в стране появились настоящие теневые латифундисты. Некоторые из них с целью получения колоссальных прибылей незаконно скупили или другим способом завладели площадями в 40, 50 и даже 100 тысяч га. При этом теневые латифундисты не беспокоятся о сохранении земли. Для них капитал - это сама земля, которой можно спекулировать, а не продукты ее обработки.

«Учитывая, что указанные факторы ослабляют систему государственной регуляции земельных отношений, способствуют распространению коррупции, взяточничества и требуют безотлагательного реагирования со стороны общества и государства, считаем необходимым вынести эту проблему для широкого обсуждения в Верховной Раде Украины», - подчеркивает А.ЯЦЕНЮК.

Он обращает внимание народных депутатов на то, что за время каденции этого состава Верховной Рады было зарегистрировано более 10 постановлений, касающихся создания временных следственных комиссий по расследованию земельных вопросов, в частности, и в АР Крым. Вместе с тем, ни разу народными депутатами этого созыва ВР вопросы соблюдения земельного законодательства в Украине не выносились на парламентские слушания.

Таким образом, отмечает народный депутат, принятие указанного постановления будет направлено на обсуждение и утверждение путей решения проблем правового обеспечения земельной реформы в Украине, повышение эффективности государственной регуляции и контроля в сфере земельных отношений, использование и охрану земель в Украине, в частности, в АР Крым.

А.ЯЦЕНЮК считает, что по результатам проведения парламентских слушаний должны быть одобрены рекомендации парламентских слушаний, которые бы отвечали вызовам настоящего и были действенными шагами по защите национального богатства - земли.