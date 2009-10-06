В БЮТ говорят, что на пенсионеров манна небесная не упадет

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН призвал фракцию Партии регионов не использовать трибуну парламента «как дармовую рекламную площадку».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании Верховной Рады.

«Надеемся, что наши коллеги из Партии регионов понимают, что с принятием закона о повышении социальных стандартов на наших пенсионеров не начнет падать манна небесная», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он призвал фракцию Партии регионов больше не блокировать работу парламента, чтобы не повторилась ситуация, когда «одна ветвь власти работает, а другая занимается откровенным саботажем».

Депутат отметил, что ВР должна работать, а если у фракции Партии регионов «нет желания делать что-то самим, то дайте возможность работать коалиции, и хотя бы не мешайте».

А.КОЖЕМЯКИН подчеркнул необходимость принятия проекта государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов несколько месяцев подряд блокировала работу ВР с требованиями принять закон о повышении социальных стандартов.

Сегодня, 6 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы в 2010 году».

За данный законопроект проголосовали 259 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада также приняла решение о сокращении процедуры рассмотрения во втором чтении данного законопроекта с 14 дней до 7-ми.

Согласно законопроекту, предусматривается установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законопроектом предусмотрено установить минимальную заработную плату с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.