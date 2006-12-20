Зама Тарасюка накажут за прогулы?

Кабинет Министров Украины проведет служебное расследование по факту отсутствия на двух последних заседаниях правительства первого заместителя министра иностранных дел Владимира ОГРЫЗКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ сегодня на брифинге для журналистов после заседания правительства.

«Кабмин принял решение – мы, как и раньше, ожидали и ожидаем на заседаниях правительства первого заместителя министра иностранных дел господина ОГРЫЗКО. И в связи с тем, что он отсутствовал во второй раз, а сегодня рассматривались директивы для украинской делегации в ходе визита Президента России в Украину, Главная служба приняла решение о проведении служебного расследования», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Министр подчеркнул, что в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг министра иностранных дел, «может сложиться непонятная ситуация не только вокруг персоналий и официальной делегации, но и в общем вокруг Украины». «Чтобы развязать эту ситуацию, Кабмин принял решение обратиться в Верховную Раду и к Президенту для принятия решения о временно исполняющем обязанности министра», - уточнил он.

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, правительство рассмотрело и приняло директивы для украинской делегации во время визита российского Президента в Украину. «Сегодня они будут переданы в Секретариат Президента», - добавил министр.