Ющенко требует от Луценко меньше слов и больше дела

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от руководства Министерства внутренних дел прекратить поиск тем для собственного пиара и заняться реальной борьбой с преступностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге для прессы.

«Президент Украины требует от руководства Министерства внутренних дел прекратить поиск поводов для собственного пиара или выступлений в качестве спикера для политических сил и вместо этого обратить серьезное внимание на выполнение своих непосредственных обязанностей», - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, Президент требует от органов внутренних дел жестких и эффективных действий в ответ на всплеск преступности. «Сообщения последнего времени об агрессивных, даже демонстративных преступлениях – убийствах, стрельбе, ограблениях средь бела дня – свидетельствуют о том, что дерзость преступников не находит адекватного ответа со стороны органов внутренних дел», - сказала она.

Статистика свидетельствует, подчеркнула И.ВАННИКОВА, о росте количества преступлений практически по всем статьям. Особую обеспокоенность вызывает рост количества тяжких преступлений. «Привычным эпизодом в выпусках новостей является насилие, которое остается без ответа правоохранителей. Погибают люди, в том числе служащие на рабочем месте при выполнении обязанностей», - сказала пресс-секретарь Президента.

Также она отметила, что характер настоящей эпидемии приобретают случаи дорожно-транспортных происшествий, действующими лицами которых являются депутаты и госслужащие разных уровней или их родственники. «В этих случаях неприкосновенность так называемых слуг народа и членов их семей служит щитом, за которым они чувствуют себя безнаказанными», - сказала пресс-секретарь.

При этом И.ВАННИКОВА напомнила, что Президент неоднократно подчеркивал необходимость отмены депутатской неприкосновенности и сейчас требует от Верховной Рады безотлагательно включить этот вопрос в повестку дня.

«Однако, к сожалению, и правительство, и парламентские фракции устраивает нынешнее положение вещей. Ведь оно позволяет и в дальнейшем пренебрегать законом, судебными решениями и нормами морали», - сказала пресс-секретарь Президента.