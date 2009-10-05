Во вторник, 6 октября, в 10.00 в Кировограде состоится пикетирование ЗАО «Креатив» (Промышленный проспект, 19) с требованием к его владельцам, в частности, депутату Кировоградского областного совета от БЮТ Станиславу БЕРЕЗКИНУ, вернуть долги предприятию ООО «Инвестагропром».

Трудовой коллектив «Инвестагропрома» обеспокоен тем, что их предприятие больше года не может получить средства от своего прежнего партнера - ЗАО «Креатив». Долг предприятию – свыше 2 млн. грн. – подтвержден судом. Из-за этого под угрозой срыва находится реализация плана развития ООО «Инвестагропром».

Контактные телефоны организаторов акции: 8 (067) 470-00-66 и 8 (04733) 2-23-83.