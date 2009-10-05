Тимошенко пробила дыру в бюджете Нафтогаза - почти в 2 миллиарда

Правительство на 20% сократило компенсацию затрат НАК "Нафтогаз Украины" от продажи природного газа теплокоммунэнерго (ТКЭ). В условиях роста дефицита госбюджета Кабмин вынужден идти на подобные меры, в результате по итогам года монополия получит убытки в размере 1,73 млрд грн, подсчитали в секретариате президента. Основные финансовые проблемы НАК ожидают в конце года, когда нужно будет выполнить обязательства перед "Газпромом" по закупке газа, пишет Коммерсант-Украина со ссылкой на мнение экспертов.

При компенсации убытков НАК "Нафтогаз Украины" от реализации импортного газа ТКЭ Кабинет министров будет исходить из базовой импортной цены топлива $179,5 за тысячу кубометров, говорится в постановлении правительства №1005 от 23 сентября, опубликованном в пятницу. При этом в I-III кварталах "Нафтогаз" покупал у "Газпрома" газ по $178-360 за тысячу кубометров, продавая его теплокоммунэнерго по 872,78 грн (около $105). А стоимость газа на IV квартал российская монополия установила в размере $209 за тысячу кубометров, рассказал источник в НАК. Таким образом, средняя импортная цена газа для Украины в этом году составит $228 за тысячу кубометров, а Кабмин компенсирует лишь 77,7% разницы между покупкой и продажей газа ТКЭ, хотя до сих пор компенсировал ее в полном объеме.

В Кабмине и "Нафтогазе" от комментариев отказались. Но источник издания в правительстве уменьшение размера компенсации объясняет ростом дефицита бюджета в IV квартале. В пятницу премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что до конца этого года стоимость газа для населения повышаться не будет.

Интересно, что постановление Кабмина (за подписью Тимошенко), которое пробивает без малого двухмиллиардную дыру в бюджете Нафтогаза появилось отнюдь не на первой странице раздела «последние поступления актов КМУ» на сайте Кабмина, как это обычно происходит со свежими документами, независимо от номеров, а спрятано в хвосте первой сотни документов…