Москаль: мэр Симферополя накладную на швабру не подпишет без Мельника

Начальник крымской милиции Геннадий Москаль настаивает на том, что депутат Верховной Рады Автономной республики Крым Александр Мельник - криминальный авторитет, а следовательно возобновление уголовного дела - это дело его, Москаля, профессиональной чести.

"Я всегда говорил и говорю, с того же 1997 года, когда я проводил работу по ликвидации ОПГ в Крыму, что он ответит за все, что сделал. Он был одним из лидеров организованной преступной группировки. Он причастен к ряду преступлений; и в природе, и в мире все так устроено – добро побеждает. Поэтому он за все ответит.

И это огромная ошибка Партии регионов доверять свой имидж, свое партийное строительство человеку с криминальным прошлым", - заявил Москаль в интервью УНИАН. - Он криминальный авторитет, понимаете? Я готов за свои слова ответить перед сотнями судов, включая Европейский. Я считаю унизительным для честных крымских депутатов сидеть в одном сессионном зале с уголовным преступником. Я много раз говорил «регионалам», отзовите своего депутата – так нельзя. Ваш избиратель не должен видеть, что вы включаете в список людей, о которых крымчане говорят с вздрагиванием. Не слушают – они «своих» не сдают".

Главный милиционер Крыма считает, что Александр Мельник "подмял под себя все". "Спикер крымского парламента Гриценко – это его тень, у него лоб потеет, когда ему звонит Мельник. Мэр Симферополя Бабенко не способен подписать даже накладную для обычной швабры без согласия Мельника", - заявил Москаль.

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