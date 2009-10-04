Эксперт: армия не интересна политикам, потому что она крайне слаба

Проблемы Вооруженных Сил Украины и их катастрофическое состояние остаются вне приоритетов лидеров государства, поскольку армия не рассматривается как эффективный инструмент политического влияния.

Об этом в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» заявил руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК.

Во время дискуссии, посвященной проблемам национальной безопасности и обороны, состояния Вооруженных Сил Украины, эксперт, в частности выразил мнение, что сегодня среди политикума обострился вопрос состояния армии только потому, что на современном этапе она «подошла к определенной критической самой низкой в своей истории грани существования».

По словам В.БАДРАКА, например, эксперты оценивают, что в 2010 году в Воздушных силах ВСУ будут иметь разрешение взлететь всего три самолета Су-27, который будет иметь на это технический ресурс. «Это есть критическая ситуация», - констатировал эксперт.

Как подчеркнул В.БАДРАК, именно из-за этого некоторые соседние государства воспользовались слабостью Украины и создали новые типы угроз, что требует задуматься о перспективах существования украинской государственности вообще.

«Тот бюджет, который предложен правительством на обеспечение потребностей армии в 2010 году, может позволить лишь потихоньку распустить Вооруженные Силы. Такое финансовое обеспечение не сможет даже остановить стагнацию и деградацию армии», - сказал эксперт и добавил, что сегодня можно лишь условно говорить о возможности ВСУ выполнять свои функции.

По оценкам эксперта, бюджет, который бы позволил Вооруженным Силам развиваться, должен составлять по меньшей мере 25 млрд. грн. (правительство предложило 8,3 млрд. грн. – УНИАН). Как подчеркнул В.БАДРАК, сумма в 25 млрд. грн. позволила хотя бы четверть оборонных расходов – около 700 млн. долларов в год – израсходовать на перевооружение.

Среди приоритетных программ укрепления обороноспособности государства В.БАДРАК определил создание многофункционального ракетного комплекса, строительство кораблей класса «Корвет», модернизацию истребителей.

В то же время, как отметил эксперт, армия не была и не является приоритетом для лидеров государства. Ведь, по объяснению В.БАДРАКА, Вооруженные Силы не считаются эффективным средством решения политических задач, не входят в систему осуществления политического давления, как другие силовые и правоохранительные структуры.