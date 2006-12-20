Регионалы не пускают Тарасюка в Кабмин

Депутаты Партии регионов заблокировали вход министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ на заседание Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.ТАРАСЮК заявил журналистам: «Мне мешают выполнять свои служебные обязанности».

Вместе с тем, как пояснил народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, народные депутаты захотели провести разговор с министром иностранных дел, но Б.ТАРАСЮК отказался с ними разговаривать.

Один из депутатов, блокирующих Б.ТАРАСЮКА, потребовал от него уйти в отставку.

Рядом с Б.ТАРАСЮКОМ находится депутат фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.