Регионалы не пускают Тарасюка в Кабмин
10:12, 20 декабря 2006Политика
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Министр: мне мешают выполнять свои служебные обязанности
Депутаты Партии регионов заблокировали вход министру иностранных дел Борису ТАРАСЮКУ на заседание Кабинета Министров.
Как передает корреспондент УНИАН, Б.ТАРАСЮК заявил журналистам: «Мне мешают выполнять свои служебные обязанности».
Вместе с тем, как пояснил народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО, народные депутаты захотели провести разговор с министром иностранных дел, но Б.ТАРАСЮК отказался с ними разговаривать.
Один из депутатов, блокирующих Б.ТАРАСЮКА, потребовал от него уйти в отставку.
Рядом с Б.ТАРАСЮКОМ находится депутат фракции «Наша Украина» Николай КАТЕРИНЧУК.
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