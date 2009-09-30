Ющенко vs Тимошенко: кировоградский губернатор ждет, кто кого

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Владимир МОВЧАН заявляет, что будет работать на своей должности, пока его не уволит Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО соответствующим указом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге для местных журналистов.

По словам В.МОВЧАНА, судейское постановление о приостановке действия указа Президента о назначении председателя Кировоградской ОГА должен увидеть В.ЮЩЕНКО и уже тогда принимать соответствующее решение.

«Судебным исполнителям следует идти не ко мне в кабинет, а к Президенту. В этом конфликте между Кабинетом министров и Президентом Украины я выступаю как третья сторона, а поэтому ожидаю их решений: кто кого», - отметил В.МОВЧАН.

Он пообещал немедленно освободить кресло губернатора, как только В.ЮЩЕНКО решит отменить свой указ о назначении председателя Кировоградской облгосадминистрации.

«А до тех пор я буду работать согласно намеченному плану работы», - заявил В.МОВЧАН.

Как сообщалось, 28 сентября Окружной административный суд Киева приостановил действие указов Президента о назначении председателя Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША, председателя Кировоградской обладминистрации Владимира МОВЧАНА, а также о назначении 14 председателей районных администраций.

Кабмин обратился с иском в связи с тем, что эти назначения состоялись без представления правительства.