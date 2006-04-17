Богословская завидует славе Тимошенко, но тюрьмы боится

Лидер партии «Вече» Инна БОГОСЛОВСКАЯ заявляет о наличии давления на Высший административный суд Украины, который рассматривает иски к Центральной избирательной комиссии относительно признания результатов парламентских выборов недействительными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

И.БОГОСЛОВСКАЯ заявила, что знает, кто «звонит в суд» и от имени Президента «оказывает давление». В то же время она отметила, что не уверенна в том, что об этом знает сам Президент.

Она отказалась называть конкретные фамилии: «Если я скажу, завтра против меня возбудят уголовное дело… Если я решу сходить в тюрьму, как это сделала ТИМОШЕНКО,… я приму решение и назову фамилии».

В то же время лидер партии «Вече» подчеркнула, что ей очень интересно будет посмотреть, как судьи будут реагировать на поданные протоколы с результатами выборов, в которых «как на ладони» видна фальсификация. По ее словам, после того, как 5 партий сравнили данные из более чем половины избирательных округов, выяснилось, что данные, приведенные в протоколах, не совпадают с данными ЦИК.

Как сообщал УНИАН, иски к ЦИК со стороны партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели трехпроцентный барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока Наталии Витренко „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от Блока Витренко. Таким образом, общее количество исков увеличилось до восьми.