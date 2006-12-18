”Евразийский монитор” представит результаты опросов населения России, Украины, Беларуси

12-00 - Пресс-конференция, в ходе которой Международное исследовательское агентство "Евразийский монитор" представит результаты шестой волны опросов населения стран постсоветского пространства - России, Украины, Казахстана и Беларуси, проведенных в ноябре 2006 года. Участвуют: Валерий Федоров (Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения), Москва), Евгений Копатько (Компания "R&B Group", Киев), Игорь Задорин (Исследовательская группа ЦИРКОН, Москва) (“Українські новини”, ул. Эспланадная, 20, 1-й этаж). Нужна аккредитация. Телефоны: 529-2248, (067)6251966, e-mail: malanushenko@rb.com.ua, 494-3165.

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