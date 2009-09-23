Ющенко предложит Генассамблее ООН создать центр по борьбе с пиратами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН выступит с инициативой создания центра по борьбе с пиратами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Главной службы по вопросам международного сотрудничества Секретариата Президента Николай ТОЧИЦКИЙ.

«Президент Украины вносит в ходе этой Генеральной ассамблеи конкретные предложения по борьбе с пиратством», - сказал он.

В частности, сообщил Н.ТОЧИЦКИЙ, Президент предложит создать на Африканском континенте отдельный центр по борьбе с этим явлением

По словам Н.ТОЧИЦКОГО, это будет центр по сбору информации и разработке планов по борьбе с пиратством.

Кроме того, Президент также предложит провести в рамках 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН отдельное заседание по этому вопросу.

Н.ТОЧИЦКИЙ сообщил, что сегодня состоится встреча В.ЮЩЕНКО с Генеральным секретарем 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в ходе которой будет обсуждаться этот вопрос.

При этом он отметил, что тема борьбы с пиратством чрезвычайно важна для украинского общества ввиду того, что сегодня около 70 тысяч украинских граждан работают в тех или иных компаниях.

Кроме того, по его словам, только за последние 9 месяцев этого года у берегов Сомали было захвачено более 30 украинских моряков.