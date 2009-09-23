Объявить "Межигорье" изолятором временного содержания - идея Луценко

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что не следует ожидать быстрого возвращения в государственную собственность резиденции “Межигорье”, в которой сейчас проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, для подготовки соответствующих документов милиции необходимо получить решение местного сельского совета о передачи резиденции в другую собственность. Также необходимо письмо бывшего первого заместителя министра юстиции Елены ЛУКАШ, которая отказалась отстаивать в суде право государства на данный объект, «вследствие чего данный объект перешел ее партийному шефу господину ЯНУКОВИЧУ».

Также, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, ситуация осложняется еще и тем, что следственная комиссия Верховной Рады «во главе с еще одним «регионалом» ДЖИГОЙ забрала все документы из местного сельсовета и они не подвержены анализу. Мы попробуем их оттуда вытребовать», учитывая тот факт, что Конституционный Суд Украины дал свою оценку созданию парламентских ВСК.

«А поэтому в данном случае мне кажется, что эта процедура еще надолго. Разве что правительство объявит там заповедник или изолятор временного содержания: забор есть, охрана есть, люди соответствующие есть. Все это на руку», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН. 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность резиденции «Межигорье», где проживает экс-премьер-министр, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, “это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого”. “То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – не сойдет с рук”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции подать иск в суд по поводу возвращения резиденции «Межигорье» в государственную собственность.

В свою очередь, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межигорье».

Ранее Киевский апелляционный хозяйственный суд признал законным отчуждение государственной резиденции "Межигорье" и передачу ее в частную собственность.

17 сентября первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Верховный суд Украины в ближайшее время рассмотрит исковое заявление правительства, касающееся возвращения правительственной резиденции “Межигорье” в государственную собственность.

Первый вице-премьер также выразил надежду, что и Министерство внутренних дел сможет расследовать факт исчезновения документов об оформлении в собственность земельного участка с правительственной резиденцией.

В тот же день премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге сообщила, что кабинет министров предоставил территории резиденции "Межгорье" статус историко-культурного природного заповедника.

«Вчера на заседании правительства этой территории предоставлен специальный статус культурного заповедника, и думаю, что дальше все это будет возвращено государству через суды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.