В Верховной Раде - смена декораций

Фракция Партии регионов продолжает блокировать работу Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время у президиума парламента нет ни одного депутата из фракции ПР и только двери, ведущие в президиум, заблокированы стульями.

За трибуной парламента находится лишь один народный депутат от ПР Юрий МИРОШНИЧЕНКО, который читает газету.

В сессионном зале находятся около 40 народных депутатов, которые также читают газеты и разговаривают между собой.

На колоннах в правительственной ложе размещен плакат: «Генерал Москаль, закон один для всех?», а в президиуме парламента размещен плакат: «Москаль, сдавай депутатский мандат – не прячься от закона!».

В то же время на колоннах, которые размещены возле мест, где находятся депутаты из фракции БЮТ, висит плакат «Они блокируют, она работает».

Как сообщал УНИАН, 22 сентября ВР не удалось принять ни одного решения по законопроектам о повышении социальных стандартов, поскольку депутаты от Партии регионов заблокировали парламент, протестуя против замены способа голосования с электронного персональным.

В своем заявлении Партия регионов отметила, что голосование путем поднятия рук за повышение пенсий и зарплат является “фарсом и сознательной попыткой завалить закон”.

“Придумав способ, как завалить принятие закона путем «голосования руками», одна из фракций коалиции во главе со спикером продемонстрировала, как можно одновременно обманывать народ, выступая в роли поборников повышения пенсий и зарплат и вместе с тем успешно обслуживая Юлию ТИМОШЕНКО, которая делает все, чтобы повышения зарплат и пенсий в этом году не было”, - говорится в заявлении.

По словам регионалов, «когда стоит вопрос о том, что обычное, «карточками», голосование может дать положительный результат и закон о повышении пенсий может быть принят, Председатель Верховной Рады вдруг стал особенно принципиальным и настаивает вместе со своей фракцией на голосовании руками”. Такой подход, по убеждению Партии регионов, “скажем прямо, имеет одну цель – завалить закон”.