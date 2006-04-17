Черновецкий начал первые чистки в СМИ

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение об отстранении директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Валерия ТКАЧУКА от работы и проведении служебного расследования.

Копия распоряжения, датированного 17 апреля, передана УНИАН ТРК “Киев”.

В частности, в распоряжении Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО отмечается: “В связи с выявленными фактами ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, причинившими значительный вред, отстранить от исполнения полномочий директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Валерия ТКАЧУКА с 17 апреля 2006 года на время проведения служебного расследования”.

На период отстранения В.ТКАЧУКА исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя директора Государственного коммунального предприятия «Телерадиокомпания «Киев» Никиту БЕЛЬСКОГО.

Проведение служебного расследования по фактам ненадлежащего исполнения служебных обязанностей В.ТКАЧУКОМ мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил комиссии в составе Н.БЕЛЬСКОГО – первого заместителя директора ГКП ТРК «Киев», Александра КРЮЧКОВА – корреспондента ГКП ТРК «Киев», Сергея РОМАНЧЕНКО – работника патронатной службы Киевского городского председателя.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распорядился служебное расследование провести в течение месяца со дня подписания этого распоряжения. Контроль за выполнением этого распоряжения Киевский городской председатель оставил за собой.

Как сообщал УНИАН, 28 марта журналистка ТРК “Киев” Екатерина ПОПОВСКАЯ сообщила, что на то время кандидат на должность Киевского городского председателя, который сейчас лидирует по количеству голосов избирателей, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ угрожал увольнением двум журналистам телерадиокомпании «Киев», которые освещают деятельность столичной власти.

29 марта Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что не будет увольнять журналистов ТРК «Киев». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что информация «журналистов о том, что я их разгоню – это неправда». «Никогда ТРК «Киев» не станет меня вылизывать, никогда ТРК «Киев» не будет выливать грязь на моих оппонентов. Я их всегда буду слушать», - сказал он.