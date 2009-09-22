Инициативы Зарубинского наименее популистские из всех

19:16, 22 сентября 2009
Политика
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Аргументы Геннадия Задирко

Геннадий ЗАДЫРКО
Народный депутат Геннадий ЗАДИРКО считает, что социальные инициативы представителя фракции Блока Литвина Олега ЗАРУБИНСКОГО являются наименее популистскими из всех аналогичных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Г.ЗАДИРКО высказал сегодня в парламенте.

“Законопроект ЗАРУБИНСКОГО предусматривает повышение социальных стандартов, которое мы как левоцентристы, да и просто по-человечески, не можем не поддержать, и в то же время он является самым адекватным и наименее популистским», - сказал Г.ЗАДИРКО.

По его словам, именно этот законопроект он планирует поддержать во время голосования в парламенте.

В свою очередь, его коллега Владимир КАПЛИЕНКО также добавил, что будет голосовать за законопроект О.ЗАРУБИНСКОГО по повышению социальных стандартов.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде к сегодняшнему заседанию было зарегистрировано 5 законопроектов по повышению социальных выплат, в частности проект закона “Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы”, внесенный народным депутатом из фракции Блока Литвина О.ЗАРУБИНСКИМ.

О.ЗАРУБИНСКИЙ предлагал установить в 2010 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 января – 848 грн., с 1 апреля – 1 тыс. 348 грн., с 1 июля - 1 тыс. 848 грн., с 1 октября – 2 тыс. 348 грн., с 1 декабря – 2 тыс. 848 грн., а размер минимальной заработной платы с 1 января - 900 грн., с 1 апреля - 1 тыс. 500 грн., с 1 июля - 2 тыс. грн., с 1 октября – 2 тыс. 500 грн., с 1 декабря – 3 тыс. грн.

 

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