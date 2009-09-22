Янукович внимательно посмотрит в глаза «факирам» из ВР

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает действия коалиции «очередной профанацией».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня в кулуарах Верховной Рады.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, представители коалиции делают все для того, чтобы не проголосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.

«Они сначала отправили своих депутатов, которые будут голосовать за данный закон, в командировку, а сами воспользовались их карточками для голосования, чтобы изменить процедуру голосования путем «вставания и поднятия руки», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, представители коалиции ищут любые методы для того, чтобы не проголосовать за законопроекты, которые рассматриваются в парламенте, о повышении социальных стандартов.

«Нашлись факиры, которые снова ищут методы, как обмануть граждан страны», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «это не пройдет».

По его словам, фракция Партии регионов будет настаивать на объявлении перерыва и проведении Согласительного совета относительно согласования позиций.

«Мы будем внимательно смотреть друг другу в глаза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он сказал, что «18 лет в Украине голосовали карточками, а сегодня нашли средство, чтобы завалить данный закон, который направлен на защиту наиболее незащищенных слоев населения».