Янукович внимательно посмотрит в глаза «факирам» из ВР
«18 лет в Украине голосовали карточками»
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает действия коалиции «очередной профанацией».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам сегодня в кулуарах Верховной Рады.
По словам В.ЯНУКОВИЧА, представители коалиции делают все для того, чтобы не проголосовать за законопроект о повышении социальных стандартов.
«Они сначала отправили своих депутатов, которые будут голосовать за данный закон, в командировку, а сами воспользовались их карточками для голосования, чтобы изменить процедуру голосования путем «вставания и поднятия руки», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
По его словам, представители коалиции ищут любые методы для того, чтобы не проголосовать за законопроекты, которые рассматриваются в парламенте, о повышении социальных стандартов.
«Нашлись факиры, которые снова ищут методы, как обмануть граждан страны», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что «это не пройдет».
По его словам, фракция Партии регионов будет настаивать на объявлении перерыва и проведении Согласительного совета относительно согласования позиций.
«Мы будем внимательно смотреть друг другу в глаза», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он сказал, что «18 лет в Украине голосовали карточками, а сегодня нашли средство, чтобы завалить данный закон, который направлен на защиту наиболее незащищенных слоев населения».