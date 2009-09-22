Тимошенко открестилась от «сахарных» обвинений Януковича

15:26, 22 сентября 2009
Политика
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Премьер в принципе - не против критики

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в том, что сахар из Государственного комитета по материальному резерву закупили близкие к ней бизнесмены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня после ознакомления с работой Гайсинского сахарного завода в Винницкой области, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление В.ЯНУКОВИЧА о наличии таких фактов.

«Хочу опровергнуть эту информацию начисто, поскольку она не соответствует действительности», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в принципе она не против критики.

«Хотелось бы, чтоб оппозиция действительно критиковала – это нормально, но главное – не мешать работать, не блокировать парламент, которому нужно принимать судьбоносные для Украины законы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщалось, лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ на прошлой неделе в эфире региональной телекомпании в Кировоградской области заявил, что бизнесмены, близкие к премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО, спекулируют на рынке сахара.

"Объявила премьер-министр, что мы из госрезерва выбросим сахар и снизим цену; и я скажу, они выбросили его где-то по 3,5 гривны в различных регионах... но его тут же купили их же люди и положили, как говорят, до лучших времен", - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, бизнесмены, близкие к Ю.ТИМОШЕНКО, заинтересованы в том, чтобы продавать сахар из государственного резерва по завышенным ценам.

12 августа Кабинет министров разрешил Госрезерву реализовать 28 тыс. тонн сахара для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке сахара.

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