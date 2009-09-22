Депутаты начнут поднимать руки в 16.00

В Верховной Раде в 16.00 состоится голосование по законопроектам о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, утреннее заседание парламента закрыто.

Народные депутаты Украины не поддержали предложение относительно его продолжения с целью голосования за законопроекты, касающиеся повышения социальных стандартов. За данное решение проголосовал только 177 (при необходимых 226 – УНИАН) из 429 зарегистрированных в сессионном зале.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН напомнил, что в 16.00 состоится голосование за эти законопроекты, которые обсуждались на утреннем заседании. Он отметил, что на вечернем заседании парламента голосование будет происходить в соответствии с решением парламента - путем поднятия рук и объявления каждым народным депутатом Украины своего решения относительно поддержания или неподдержания каждого из законопроектов.