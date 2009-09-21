Регионал о заявлении Ульянченко: а в деревне Гадюкино снова идет дождь

Заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ называет безосновательным заявление главы Секретариата Президента Веры УЛЬЯНЧЕНКО о якобы существующей договоренности между фракциями БЮТ и ПР по принятию госбюджета-2010.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке на брифинге.

«Я читал заявление Веры Ивановны (УЛЬЯНЧЕНКО – УНИАН), я к ней с уважением отношусь, но это напоминает сообщение - «А в деревне Гадюкино снова идет дождь». Так что это не имеет никакой ни платформы, ни мотивации», - подчеркнул Б.КОЛЕСНИКОВ.

При этом он добавил, что Партия регионов всегда последовательна и стабильна в принятии своих решений. «А позиции Партии регионов… Третий бюджет обсуждают в оппозиции и ни разу она за него не голосовала. Откуда такие рассуждения - очень тяжело представить», - заключил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что бюджет на 2010 год может быть принят в парламенте по договоренности двух "мегафракций".

"Уже есть такая информация, что, возможно, по договоренности двух мегафракций бюджет будет принят. Он выгоден тем двум фракциям, которые давно сотрудничают и демонстрируют в таких вопросах общую позицию", - сказала она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула, что претензии Президента к правительственному проекту госбюджета-2010 заключаются в том, что этот бюджет "составлен на непонятной макроэкономической базе".

"Не только Президент, но и многие экономисты говорят, что этот бюджет популистский, это бюджет обещаний, что он повторяет все проблемы 2009 года, что этот бюджет не развивает экономику, а консервирует проблемы, которые есть", - отметила она.

Глава Секретариата также подчеркнула, что "это бюджет огромных заимствований".