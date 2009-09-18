Партии регионов не надо было объединяться с Русской общиной

Разрыв отношений Русской общины и «Русского блока» с Партией регионов в Крыму не отразится на будущем этой политсилы, считает заместитель председателя ПР Василий ДЖАРТЫ, курирующий автономию по партийной линии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ДЖАРТЫ сказал он сегодня на брифинге в Симферополе.

На выборы в Верховную Раду Крыма в 2006 году Партия регионов шла вместе с «Русским блоком». После выборов в парламенте автономии создана фракция «Блок «За Януковича!». В последнее время отношения вчерашних союзников ухудшились. Активисты «РБ» и Русской общины вместе с депутатами из партии «Союз» и некоторыми «регионалами» добиваются отставки спикера автономии, члена ПР Анатолия ГРИЦЕНКО.

На вопрос, насколько ощутима для Партии регионов ссора с Русской общиной и «Русским блоком», В.ДЖАРТЫ ответил: «Я уверен, никаких проблем в этом не будет. Для нас это были большие гири – «Русский блок» и Русская община. Пусть пытаются работать над собой».

В.ДЖАРТЫ считает ошибкой объединение 2006 года. «Партия регионов – самодостаточная, сильная политическая сила, и, я думаю, ошибка была в 2006 году - блокирование с Русской общиной и с «Русским блоком», – подчеркнул замглавы ПР.

Кроме того, он сообщил, что публичное заявление о выходе из Партии регионов ряда руководителей Русской общины Крыма, в том числе ее лидера – первого вице-спикера автономии Сергея ЦЕКОВА, пока не обсуждалось в Партии регионов. «Думаю, на ближайшем политсовете заявление будет рассмотрено», – сказал заместиль председателя партии.