Павел Глоба уже видит будущего Президента Украины

По мнению российского астролога Павла ГЛОБЫ, на ближайших президентских выборах победит Юлия ТИМОШЕНКО. Об этом он заявил в интервью газете «Факты». Виктора ЯНУКОВИЧА астролог не «видит» победителем в предстоящей президентской гонке. Как заявил П.ГЛОБА, «единственное, что с уверенностью могу сказать: во втором туре победит Юлия ТИМОШЕНКО».

По словам астролога, появление Ю.ТИМОШЕНКО на политическом Олимпе он увидел давно и даже имя назвал в газете «Вечерний Киев» за 1990 год. Правда, признал П.ГЛОБА, «называл еще Анну, но ее время пока не пришло, а вот Юлия, как говорят астрологи, проявилась».

По мнению астролога, с именем Ю.ТИМОШЕНКО будет связано, «как минимум, десятилетие». Правда, по его словам, «без светлой прически шансов у нее нет». Он напомнил, что «когда одно время у ТИМОШЕНКО был темный цвет волос, у ней начались проблемы – ее бросили за решетку». Но «как только она вернулась к образу блондинки – сразу начала набирать политические очки».