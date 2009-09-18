На каких условиях Украина взяла кредит в $400 миллионов

Совет директоров Всемирного банка 17 сентября утвердил для Украины первый займ в размере 400 млн. долл. США в рамках Программы займа на реабилитацию финансового сектора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Между сторонами был подписан договор о ссуде. В частности, Б.ДАНИЛИШИН отметил, что срок погашения ссуды составит до 30 лет, 5 лет – льготный период.

«Процентная ставка, которая равняется шестимесячной ставке Libor для валютной ссуды, плюс плавающая 0,17% для займа Международного банка реконструкции и развития по гибкой системе погашения до 30 лет. Это очень выгодный проект для нашей страны», - отметил министр. Погашение будет проводится равными частями.

Общая сумма поддержки ВБ финансового сектора Украины составит около 750 млн. долл. США, сообщил директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Мартин РАЙЗЕР. Вторая ссуда для украинского финансового сектора составит около 350 млн. долл. США, однако этот вопрос будет еще раз рассмотрен Советом директоров ВБ.

«Поддержка Всемирного банка является самой большой для Украины в течение 2008-2009 гг.», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.