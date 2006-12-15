Янукович-младший устроил скандал в Борисполе?

Глава «Молодежного Союза «Наша Украина» Степан Барна хотел бы больше узнать о недавнем инциденте с Виктором Януковичем-младшим в аэропорту «Борисполь», где, как сообщают СМИ, сын премьера устроил скандал.

Об этом сообщает пресс-служба «Нашей Украины».

«Если информация о хулиганских действиях Януковича-младшего подтвердится, общество должно немедленно отреагировать на скандальное поведение сына премьера и осудить его», – сказал Степан Барна.

Независимо от статуса отца, сын, который, кстати, является народным депутатом, должен нести ответственность за свое поведение, – подчеркнул лидер молодых «нашеукраинцев». – Поэтому что бы ни совершил сын Виктора Януковича, он должен за это ответить как гражданин Украины, а премьер – получить оценку как отец».

«Хулиганство, в особенности в поведении молодого политика, – недопустимо, ведь молодые политические деятели служат примером для подражания всей украинской молодежи», – добавил Степан Барна.

Как сообщает издание «Фраза», на днях в аэропорту «Борисполь» сын премьер-министра Украины Виктор Янукович-младший вместе со своим знакомым и двумя девушками устроил скандал. Охрана пыталась его усмирить. После этого, как сообщает «Фраза», начальника охраны аэропорта уволили», – говорится в сообщении пресс-службы.

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